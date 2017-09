Ritmo tribale dal vivo a Milano il 14 settembre annunciati tutti gli special guest

Già noto il ritorno dal vivo dei RITMO TRIBALE a Milano previsto per il prossimo 14 settembre al Circolo Magnolia. Un percorso di musica e fratellanza ritornato sulle scene dopo anni, sei album all'attivo, un EP e una fittissima lista di concerti che ha visto come ultimo un tutto esaurito al Centrale Rock Pub di Erba (CO) lo scorso aprile. Questi sono i RITMO TRIBALE.



Annunciati tutti gli special guest della serata.



In apertura i ROYAL BRAVADA, imperdibile quartetto alternative rock in uscita con un nuovo EP.

Guarda "Darkside Backyard" tratto da "War" > https://youtu.be/2ejqlcIuIdA



A seguire sul palco il power trio GAMBARDELLAS, appena uscito con nuovo potentissimo singolo "Won't Give Up" e alle soglie della pubblicazione del secondo lavoro discografico.

Suonano un gran bel rock, così completo da non meritare una catalogazione, con radici che affondano nell'alternative e rami carichi di foglie ricche di sfumature.





RITMO TRIBALE

+ GAMBARDELLAS

+ ROYAL BRAVADA

Giovedì 14 Settembre @ Circolo Magnolia

Via Circonvallazione Idroscalo 41, Segrate (MI)

Evento FB > http://bit.ly/2qruIZ6

Biglietto in prevendita: 13 € + d.d.p. > http://www.mailticket.it/evento/10873

Biglietto in cassa il giorno del concerto: 15 €





Guarda i video dei Ritmo Tribale > Amara Sogna Musica





www.facebook.com/iritmotribale

www.baganarock.com

booking@baganarock.com