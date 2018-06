MAMO GALLERIA

VIA PLINIO,37 MILANO

PRESENTA:

MOSTRA PERSONALE DI FOTOGRAFIA DI ANGELO FASULO

“RITRATTI URBANI”

SABATO 9 GIUGNO 2018 ORE 18,00

ORE 18,30 / 20,30

DAL 09 GIUGNO ALL’ 11/06/18

LA MOSTRA È APERTA TUTTI I GIORNI DALLE 16,30 ALLE 19,30

prenotare con una mail le visite giornaliere : galleriamamo@gmail.com



Angelo Fasulo nasce a Riesi (CL) nel 1940 e vive e opera a Brescia. Da sempre appassionato d’arte e di poesia , partecipa attivamente alla vita politica della sua città occupandosi di problematiche di natura sociale.

Da diversi anni lavora su un progetto fotografico, che diviene la sintesi della sua vita: poesia,arte ed architettura sociale.

L’attenzione per la fotografia passa attraverso i nuovi edifici avvenieristici per arrivare anche a particolari architettonici legati ai palazzi storici e tesori dell’architettura del passato. L’artista riesce a leggere attraverso la fotografia la forza del progetto architettonico, i particolari costruttivi ingranditi. I luoghi ed il fascino della rifrazione della luce si incastrano come in un collage di colori in cui le immagini si sovrappongono. L’energia delle geometrie ci fa riflettere sulla purezza delle forme. Angelo utilizza tecniche digitali per evidenziare, sovrapporre immagini, regalando al soggetto una connotazione di tipo pittorico.