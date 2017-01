"River to River. Florence Indian Film Festival": dal 3 al 5 febbraio allo Spazio Oberdan

River to River. Florence Indian Film Festival sarà allo Spazio Oberdan dal 3 al 5 febbraio, best of dell'omonima manifestazione tenutasi a Firenze dal 3 all'8 dicembre 2016.

In rassegna: i film di apertura e chiusura del festival, Kapoor & Sons, frizzante commedia corale, e Parched, intenso lungometraggio girato in Rajasthan con protagoniste quattro donne; e i vincitori dell'edizione 2016 per le sezioni cortometraggi, documentari e lungometraggi, Himself He Sleeps, sul mondo dei sogni, Cities of Sleeps, sulla vita dei due senzatetto Shakeel e Ranjeet, e il biopic Bhudia Singh – Born to Run, sul più giovane maratoneta mai esistito.

Di seguito il calendario delle proiezioni:

-Venerdì 3 febbraio ore 21

Kapoor & Sons - R.: Shakun Batra. Sc.: Ayesha Devitre, S. Batra. Int.: Alia Bhatt, Rishi Kapoor, Rajat Kapoor, Sidharth Malhotra, Fawad Khan. India, 2016, 140’, v.o., sott. it. e ingl.

-Sabato 4 febbraio ore 14:30

The Day He Sleep - R.: Anurag Verma, Ishan Sharma. Sc.: A. Verma. Mont. Anurag Verma. Musica: Rahul Rabha. Int.: Keshav Moodliar, Kriti Vij. India, 2016, 20’, v.o. ingl. sott. it.

Cities of Sleep R.: Shaunak Sen. Fot.: Salim Khan, Shaunak Sen. Mont.: Sreya Chattertee, Shaunak Sen. Mus.: Ritwik De. India, 2015, 74’, v.o., sott. it.

-Sabato 4 febbraio ore 19

Budhia Singh, Born to Run - R. e sc.: Soumendra Padhi. Int.: Manoj Bajpayee, Mayur Patole, Tillotama Shome. India, 2016, 100’, v.o. sott. it. e ingl.

- Domenica 5 febbraio ore 16:45

Parched R.: Leena Yadav. Sc.: Leena Yadav. Fotografia Russell Carpenter. Mont.: Kevin Tent. Int.: Chandan Anand, Radhika Apte, Mahesh Balraj, Tannishtha Chatterjee, Surveen Chawla. India, 2016, 116’, v.o. sott. it.