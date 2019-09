La rivoluzione silenziosa: figli sbagliati o pionieri di un mondo nuovo?

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Sabato 28 settembre, dalle 9.00 alle 16.00 al Palazzo delle Stelline in corso Magenta 61 a Milano, si terrà il convegno dal titolo “La Rivoluzione Silenziosa: Figli Sbagliati o Pionieri di un Nuovo Mondo?” a cura di Artademia. L’obiettivo dell’evento è sensibilizzare alle nuove caratteristiche generazionali viste come elementi sociali ed antropologici e fornire strategie pratiche di intervento ai cittadini ed alle istituzioni, attraverso riflessioni e laboratori pratici. Verranno affrontate le caratteristiche delle nuove generazioni che abbandonano la scuola e le passioni, non per mancanza di doti personali o strumenti cognitivi ma perché completamente incompatibili con le tradizionali forme di comunicazione ed educative e quindi le nuove teorie per riportare i ragazzi alla cultura. Ci sarà una parte esperienziale, dove sarà possibile sperimentare direttamente e concretamente nuovi approcci nella comunicazione e nell’educazione alla cultura. Interverranno: Giuseppe Genna, scrittore, intellettuale, docente. Federico Taddia, giornalista e autore di libri per adolescenti e ragazzi. Erica Bredi – antropologa, sociologa, insegnante di scuola primaria e ricercatrice di nuovi metodi educativi. Matteo Vagli – Psicologo in ambito sportivo, docente universitario, formatore. Luca Streri – Economista, fondatore di mezzo pieno e del movimento dell’approccio positivo alla comunicazione. Silvia Pagani – Pedagogista, antropologa, responsabile centro accoglienza comunità Il Mulino, ricercatrice in ambito educativo per nuove forme di sviluppo nelle nuove generazioni.