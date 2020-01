Rkomi in concerto a Milano con due date imperdibili

Sabato 25 e Domenica 26 gennaio al Fabrique arriva un imperdibile concerto di Rkomi. Il concerto si inserisce all'interno del “Dove gli occhi non arrivano tour”.

Rkomi

Grande talento della nuova generazione tra i più apprezzati nella scena odierna, Rkomi proporrà dal vivo tutti i brani tratti dal suo ultimo album “Dove gli occhi non arrivano” uscito lo scorso 22 marzo, già certificato disco di platino e che ha conquistato ogni classifica. Dopo essere entrato direttamente alla numero 1 della classifica FIMI dei dischi più venduti in Italia, l’album “Dove gli occhi non arrivano” è un eccezionale e variegato mix di sonorità e melodie che s’intrecciano perfettamente con lo scorrevole ed eclettico flow del giovane artista milanese che con questo nuovo album si è confermato tra le penne più autorevoli della scena contemporanea. Un album pop e complesso allo stesso tempo dove la malinconia che lo contraddistingue si apre ad un caleidoscopio di nuovi mondi sonori.



Il disco, diretto dal re mida Charlie Charles, si arricchisce di preziosissime e importanti collaborazioni con alcuni degli artisti più influenti del panorama musicale italiano. Da “Blu”, singolo featuring Elisa che ha anticipato l’uscita dell’album a “Mon Cheri” con Sfera Ebbasta, all’interno dell’album non mancano inoltre le collaborazioni con Ghali in “Boogie Nights”, Carl Brave nel brano “Impressione” ,Dardust in “Visti dall’alto” e con Jovanotti nel brano “Canzone” attualmente in rotazione radiofonica. "Tornare on stage mi dà una grande energia– dichiara Rkomi – tengo in particolar modo alla dimensione live e nel mio viaggio in continua evoluzione sono pronto a sfidare le mie possibilità per offrire ai miei fan uno show davvero carico di emozioni".

Biglietti

I biglietti del concerto sono disponibili on-line.