"Road Movie": dal 20 al 25 febbraio all'Elfo

Road Movie - di Godfrey Hamilton, traduzione Gian Maria Cervo, regia Sandro Mabellini, con Angelo Di Genio - andrà in scena al Teatro Elfo Puccini dal 20 al 25 febbraio.

Joel, trentenne gay, parte per un avventura "coast to coast" di cinque giorni per incontrare di nuovo il suo Scott. Il viaggio lo vedrà impegnato nel superamento delle proprie paura - in primis quella dell'amore - e del divario che lo separa dagli altri e da sé stesso. Ne uscirà un Joel profondamente cambiato.