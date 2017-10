"Robert Mitchum, il temerario": dal 6 al 21 ottobre al MIC

Dal 6 al 21 ottobre il Museo Interattivo del Cinema presenta Robert Mitchum, il temerario, la rassegna omaggio all’attore simbolo del genere noir, Robert Mitchum (6 agosto 1917 – 1 luglio 1997), a cento anni dalla nascita e a venti dalla morte.

Tra i film in proiezione: il western esistenzialista Dead Man (1995) di Jim Jarmusch; La magnifica preda (1954) di Otto Preminger, dove Mitchum recitò con Marilyn Monroe; e Le catene delle colpe (1947) di Jacques Tourneur, film che diede una decisiva svolta alla carriera di Mitchum e che lo vide recitare al fianco di Jane Greer. Ogni sabato alle 15 la pellicola in programma sarà proposta in lingua originale con i sottotitoli italiani. Di seguito il programma della rassegna.

Venerdì 6 ottobre

15 Notte senza fine

Raoul Walsh, USA, 1947, 101’, b/n. Con Robert Mitchum, Teresa Wright.

Adottato dai vicini, il giovane Jeb Rand cresce tormentato da incubi ricorrenti sul massacro della sua famiglia.



19 Il temerario

Nicholas Ray e Robert Parrish, USA, 1952, 113’, b/n. Con Susan Hayward, RobertMitchum.

Jeff, ex campione di rodeo, abbandona l’attività a seguito di un incidente ma convince l’amico Wes a diventare cowboy, proponendosi come suo manager.



Sabato 7 ottobre

15 La morte corre sul fiume

Charles Laughton, tratto dal romanzo The Night of the Hunter di Davis Grubb, USA, 1955, 93’, b/n, v.o.sott.it. Con Robert Mitchum, Shelley Winter.

Harry Powell, predicatore evangelico, esce di prigione e prova a sedurre la vedova del suo ex compagno di cella per scoprire dove questi aveva nascosto i 10mila dollari ottenuti da una rapina.



Domenica 8 ottobre

17 L’anima e la carne

John Huston, tratto dall’omonimo romanzo di Charles Herbert Shaw, USA, 1957, 107’. Con Robert Mitchum, Deborah Kerr.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, un soldato americano e una suora devono difendere la propria vita su un’isola deserta nelle Filippine a seguito dello sbarco di una truppa giapponese.



19 L’erba del vicino è sempre più verde

Stanley Donen, UK, 1960, 105’. Con Robert Mitchum, Cary Grant, Deborah Kerr.

Victor e Hilary Rhyall, nobili inglesi, aprono il loro castello alle visite. Durante una di queste, il milionario Charles Delacro si innamora di Hilary e tenta di sedurla.



Martedì 10 ottobre

17 Marlowe poliziotto privato

Dick Richards, tratto dal romanzo Addio, mia amata di Raymond Chandler, USA, 1975, 95’. Con Robert Mitchum, Charlotte Rampling.

Il detective Philip Marlowe segue la scomparsa di una ragazza e l’omicidio di un uomo di cui era guardia del corpo. I due casi si incroceranno svelando un’amara verità.



Mercoledì 11 ottobre

17 Gli ultimi fuochi

Elia Kazan, tratto dall’omonimo romanzo di Francis Scott Fitzgerald, USA, 1976, 125’. Con Robert De Niro, Ingrid Boulting, Robert Mitchum.

Monroe Stahr, brillante produttore americano, trascura il proprio lavoro e i propri colleghi quando si innamora di una ragazza somigliante alla moglie defunta.



Venerdì 13 ottobre

15 Le colline dell’odio

Robert Aldric, tratto da un romanzo di Leon Uris, UK, 1959, 105’, b/n. Con RobertMitchum, Stanley Baker.

Durante la Seconda Guerra Mondiale un corrispondente di guerra americano deve consegnare ai servizi britannici una lista segreta ricevuta da una spia greca e fare in modo che non cada nelle mani dei nazisti.



19 Dead Man

Jim Jarmusch, USA, 1995, 121’, b/n. Con Johnny Depp, Gary Farmer, RobertMitchum.

In fuga dopo aver ucciso un uomo, il giovane William Blake incontra un indiano d’America chiamato Nessuno, col quale intraprenderà un lungo viaggio.



Sabato 14 ottobre

15 La magnifica preda

Otto Preminger, USA, 1954, 91’, v.o.sott.it. Con Marilyn Monroe, Robert Mitchum.

Matt Calder, uscito da prigione per aver ucciso un uomo in difesa di un altro, ritrova il proprio figlio cresciuto da Kay, ballerina in un saloon, di cui si innamorerà.



Domenica 15 ottobre

17 Maria’s Lovers

Andrej Končalovskij, USA, 1984 103’. Con Nastassja Kinski, John Savage, RobertMitchum.

Dopo essere sopravvissuto a un campo di prigionia giapponese, il soldato americano Ivan Bibic ritorna a casa alla ricerca del suo amore d’infanzia Maria.



Mercoledì 18 ottobre

17 Cape Fear - Il promontorio della paura

J. Lee Thompson, tratto dal romanzo The Executioners di John D. MacDonald, USA, 1962, 105’, b/n. Con Gregory Peck, Robert Mitchum.

L’avvocato Sam Bowden e la sua famiglia vengono perseguitati da Max Cady, ex-detenuto contro il quale Bowden aveva testimoniato otto anni prima.



Giovedì 19 ottobre

17 Le catene della colpa

Jacques Tourneur, USA, 1947, 97’, b/n. Con Robert Mitchum, Jane Greer.

Jeff Bailey, ex investigatore privato, gestisce ora una stazione di servizio. La visita inaspettata di Joe Stephanos, lo sgherro di un gangster per cui Jeff aveva lavorato, lo riporta al suo passato.



Sabato 21 ottobre

15 Il tesoro di Vera Cruz

Don Siegel, USA, 1949, 71’, b/n, v.o.sott.it. Con Robert Mitchum, Jane Greer.

Douglas Anderson, tenente dell’esercito americano, viene accusato di aver rubato un milione di dollari. Decide di inseguire il vero ladro, Jim Fisher, giungendo a Veracruz, dove trova l’aiuto dalla fidanzata di Fisher.