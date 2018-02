Live di Robert Plant per i 50 anni dei Led Zeppelin: il 27 luglio all'Ippodromo di San Siro

Robert Plant si esibirà per la platea dell'Ippodromo di San Siro il 27 luglio, in occasione di Milano Summer Festival e per il 50° anno dalla fondazione dei Led Zeppelin.

L'ex voce dei Led Zeppelin sarà accompagnato sul palco da The Sensational Space Shifter: John Baggott (tastiera/percussioni/batteria), Justin Adams (chitarra), Dave Smith (tamburo). Insieme alla formazione, Plant ha pubblicato anche Carry Fire, suo undicesimo e ultimo disco uscito lo scorso ottobre e a propostito del quale il cantautore scrive: “Parte tutto dall’intenzione di creare sempre nuovo materiale, pur continuando ad amare e rispettare ciò che ho fatto in passato. Mi piace ogni volta mescolare ‘il vecchio’ col ‘nuovo’. Di conseguenza, l'intero impeto della band si è spostato e il nuovo suono lascia terreno a drammatici ed eccitanti paesaggi emotivi, melodici e strumentali”.

Robert Anthony Plant, classe '48, a vent'anni precisi entrò a far parte dei neonati Led Zeppelin, la leggendaria band a cui è strettamente legata la genesi dell'hard rock. Dopo lo scioglimento dei Led a causa della morte del batterista John Bonham, dal 1982 Plant si è dedicato alla carriera solita, percorrendo e combinando generi musicali diversi, come blues, folk, musica araba e celtica.

Al 15° posto nella lista dei 100 migliori cantanti secondo Rolling Stone, il musicista britannico è stato anche votato dagli ascoltatori di Planet Radio e dai lettori della rivista NME come Greatest voice in Rock (la migliore voce del rock) nel 2009 e individuato come il più grande cantante solista di tutti i tempi dai lettori internazionali di Rolling Stone nel 2011.

I biglietti per il concerto del 27 luglio saranno disponibili in anteprima per gli iscritti a MyLiveNation su www.livenation.it dalle ore 10 di martedì 13 febbraio. La messa in vendita generale partirà invece alle ore 11 di mercoledì 14 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.