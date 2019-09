Roberta Bonanno live a milano: giovedì 19 settembre al memo music club

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Roberta Bonanno torna ad esibirsi nella sua città, giovedì 19 settembre dalle ore 20.30 al Memo Music Club di Milano. Durante il concerto riproporrà le canzoni del nuovo album “IO E BONNIE” (Advice Music) ma anche i brani interpretati a Tale e Quale Show. La cantante torna LIVE in tutta Italia con il suo tour per presentare IO E BONNIE, dopo aver vinto la 24esima edizione del Premio Mia Martini, e aver partecipato all’edizione 2018 di Tale e quale show su Rai1, dove è stata ritenuta la migliore rivelazione per le sue eccellenti interpretazioni di Aretha Franklin, Amy Winehouse, Mina e Katy Perry. Il nuovo disco, arrivato dopo due anni di lavoro in studio con la produzione di Carlo Delor e Alberto Boi, rappresenta il lavoro più intimo e personale della cantante. Le 9 tracce che compongono IO E BONNIE sono il racconto personale e sincero di tutte le esperienze vissute negli ultimi anni, nella vita personale e nella carriera artistica. Roberta e il suo alter-ego Bonnie si raccontano in canzoni piene di positività, ironia e con l’autoconsapevolezza di una ragazza che, avendo alle spalle un’esperienza ormai decennale nel mondo della musica, si può prendere la libertà di esprimere sé stessa in tutte le sue sfaccettature, compiendo scelte e decisioni spesso in “controtendenza”. Roberta Bonanno ha partecipato alla settima edizione di “Amici di Maria De Filippi” nella stagione 2007-2008, arrivando seconda. L’anno successivo ha esordito nel mercato discografico con l’EP “Non ho più paura”, piazzandosi alla decima posizione della classifica FIMI e al primo posto nella classifica ITunes. Nel 2010 ha pubblicato l’album omonimo “Roberta Bonanno”, all’interno del quale si trovano singoli di successo come “Sorelle d’Italia”, “Mat3matico” e “A Natale puoi”, contenuto nella riedizione natalizia “Roberta Bonanno – Christmas Edition”. Gli importanti risultati di vendita online le valgono il Premio "Miglior Artista Zimbalam dell'anno", che le viene conferito in occasione del MEI (Meeting degli Indipendenti) nel novembre 2010. Gli anni successivi vedono la pubblicazione in digitale di diversi singoli: “Per un attimo”, Devi dirmi di sì” e “It’s oh so quiet”, brano che nel 2013 le vale il Premio FIM (Fiera Internazionale della Musica) “Miglior Interpretazione”. Nel 2018 Roberta è stata tra i protagonisti indiscussi di “Tale e Quale Show”, il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti, arrivando terza nella classifica generale. Promozione e Comunicazione - RECmedia Filippo Broglia