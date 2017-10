Roberta Musi "T a n g o"

Tango, Fado, ballo, passione, sensualità, desiderio,

è questo che vive nelle tele dell’artista



Save the date: 18 ottobre 2017. Una manciata di giorni all’apertura della personale dell’artista Roberta Musi presso TILANEinArte in Piazza della Divina Commedia, 3/5 a Paderno Dugnano.



Roberta Musi, parmense di nascita, ma milanese d’adozione, ha spaziato nella sua carriera artistica, dal suggestivo e magico scenario delle corse dei cavalli, ai suoi danzatori, senza dimenticare i toreadori, sino ad arrivare alla figura che incarna la sensualità e la passione di due corpi che si fondono nel ballo.



Sono sempre stata affascinata dall’armonia e dal movimento dei ballerini.

Sin da piccola, mio padre, mi portava nelle balere di campagna, da emiliano qual’era e gran ballerino, diverse volte ha cercato di insegnarmi a ballare, senza mai riuscirci; ma la musica, così suadente e coinvolgente è sempre stata “dentro di me” e trovo che le mie tele, incarnano la passione di quello che è veramente il Tango. Arte del movimento (Roberta Musi)



La mostra Tango sarà esposta sino al 21 ottobre e darà un emozione unica a chi, con occhi esperti o solo semplicemente curiosi, riuscirà ad immergersi nella musica coinvolgente che le opere di Musi emanano con il loro fascino.



L’incontro con l’artista è previsto per sabato 21 ottobre 2017 dalle ore 17.00

Un appuntamento da non perdere, un momento per conoscere quest’artista, che da anni ci emoziona con le sue opere, perché l’arte non abbia mai confini e chiusure.