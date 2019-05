Lezione di Roberto Bolle alla Statale, Bicocca e Politecnico: come partecipare gratis

ll 30 maggio 2019, Roberto Bolle, étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell'American Ballet Theatre di New York, incontra gli studenti delle Università Statale, Bicocca e Politecnico di Milano nell'Aula Magna dell'Università Bicocca, per raccontare storie e aneddoti, svolte e oscuramenti, gioie e dolori di un'arte in grado di interpretare l'animo umano e le sue trasformazioni. Ore 13-16, piazza dell'Ateneo Nuovo 1.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito di OnDance, la grande festa della danza, che dopo la prima travolgente edizione del 2018, torna a invadere la città di Milano dal 26 maggio al 2 giugno. L'incontro offre un'occasione unica per riflettere insieme a Roberto Bolle e a docenti dei tre Atenei coinvolti sui profondi cambiamenti sociali e sulle evoluzioni e involuzioni culturali in atto, per lanciare la proposta di inserire, in tutti i cicli scolastici, lo studio della Storia della danza accanto a quello di Storia della musica, dell'arte e del teatro, in quanto disciplina altamente formativa fin dai primi anni della scuola.

Interventi "Un percorso tra teatro e danza" di Mariagabriella Cambiaghi, docente di Storia del teatro e dello spettacolo e di Storia del teatro contemporaneo, Università Statale di Milano. "L’evoluzione della danza e della cultura artistica nel primo ventennio del '900" di Anna Mazzanti, docente di Arte Contemporanea e Design, Politecnico di Milano. "La Danza e le neuroscienze" di Zaira Cattaneo, docente di Psicobiologia e Psicologia fisiologica, Università degli Studi di Milano-Bicocca.