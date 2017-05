Roberto Diana presenta Raighes 2

Chitarrista poliedrico e raffinato, Roberto Diana presenta il suo nuovo album, Raighes Vol. 2 nel prossimo incontro di Zig Zag, San Donato Milanese (via Libertà, 10, telefono 025272125) sabato 20 maggio, a partire dalle ore 17.00. Inciso tra gli Stati Uniti, dove ha ottenuto ben due nomination agli Independent Music Awards, e la Sardegna, in omaggio alle sue radici (è originario di Luras, in Gallura), Raighes Vol. 2 approfondisce e accentua le indicazioni suggerite dal primo volume. E' l'espressione di un musicista capace di muoversi con grande disinvoltura tra una vasta gamma di strumenti a corda a partire naturalmente dalle chitarre (acustiche ed elettriche), ma anche dobro e mandolino, bouzouki e sitar. Questa varietà di soluzioni gli consente di creare per Raighes Vol. 2 paesaggi e atmosfere singolari, ricche di riferimenti narrativi, quasi un'ideale colonna sonora ricca di suggestioni, sfumature e colori. L'essenza strumentale della musica è vissuta da Roberto Diana come un orizzonte da esplorare, dove altri vedrebbero un limite, e infatti dal vivo non teme di recuperare brani di estrazione molto distante come le composizioni del cantautore Piero Marras e le canzoni di Edward Abbiati, a lungo suo compagno di viaggio nei Lowlands, o ancora le forme del blues o il soul di Sam Cooke. Tutto in una chiave di lettura originale e stimolante che non disdegna la collaborazione con ospiti e amici, tra cui, per l'occasione, Jimmy Ragazzon all'armonica e Giulia Cartasegna al violino. Anche per la presentazione di Raighes Vol. 2, come per tutti gli incontri di Zig Zag, l'ingresso è libero e gratuito, si raccomanda la puntualità. Per ulteriori informazioni o per ricevere Vento largo, la newsletter digitale di letture e ascolti di Zig Zag: www.zigzaglibricd.com. (La locandina è a cura di Fabrizio Del Fiacco, che ringraziamo).