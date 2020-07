Roberto Ghizzoni: la partecipazione della luce

Dopo il successo di Uno sguardo sul mondo, la mostra fotografica di Lorenzo Sirtoli, è la volta di un altro bravissimo fotografico vizzolese, Roberto Ghizzoni, un fotografo per passione “né professionista, né dilettante”, come si definisce lui stesso, che riversa nei suoi scatti una sensibilità particolare per la luce e per i dettagli. Un’attitudine che Roberto Ghizzoni spiega in prima persona così: “Effettuo scatti fotografici dall’età di vent’anni, quando ancora si usavano la pellicola a rullino. Per me, effettuare uno scatto fotografico vuol dire guardarsi attorno, nel senso di vedere ed osservare. Effettuare uno scatto fotografico può, anzi manifesta il tuo stato d’animo: quante volte sono passato davanti ad un soggetto che non mi ha colpito, ma poi, poco tempo dopo l’ho fotografato, perché in quell’attimo il mio stato interiore era cambiato”. Lo si vede nei tagli di luce che circondano le sue immagini, sia che si tratti di paesaggi che di volti, di esseri viventi o manufatti, a colori o in bianco e nero, come se la partecipazione del fotografo fosse un fatto reale, vitale, come conferma lo stesso Roberto Ghizzoni: “La fotografia mi rende più partecipe nell’osservare di ciò che mi e ci circonda. Di sicuro, mi reso anche più curioso. La fotografia è una forma di comunicazione e come tale va interpretata anche criticata nel contesto del messaggio ma, come dovrebbe essere per tutte le forme di comunicazione, non va osteggiata”. La partecipazione della luce è un ampia panoramica delle visioni e delle prospettive di Roberto Ghizzoni: la mostra fotografica sarà disponibile sui canali di Vizzolo al futuro (blogger, facebook, instagram) a partire dal 10 luglio. Essendo l’iniziativa culturale senza scopo di lucro, l’accesso è libero e gratuito.