Robin Schulz in concerto: il 21 ottobre al Fabrique

Sabato 21 ottobre al Fabrique Robin Schulz, l'autore di tormentoni come Sugar how you get so fly e Headlights.

Robin Schulz, nato ad Osnabrück (Germania), è disc jockey e produtore discografico, insieme a Daniel Bruns e Christopher Noble inoltre, ha fondato l'etichetta Lausbuben Records. Lavora attivamente dal 2012, ma il suo successo risale solo al 2014, anno in cui ha remixato il brano Waves del rapper olandese Mr Probz; da allora la sua è stata un'inarrestabile ascesa, con importanti collaborazioni e singoli come The sun goes down.