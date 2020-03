Robot. The Human Project: la mostra sull'Ia al Mudec

Si chiama Robot the human projec ed è l'esposizione del Mudec sul progetto dell'uomo di creare un proprio simile artificiale, un progetto che risale ai primi congengni meccanici dell'antica Grecia e arriva alle nuove frontiere dell'Ia. A causa dell'emergenza sanitaria in corso la data di apertura non è ancora stata comunicata.

Il percorso espositivo racconta la relazione tra l'essere umano e il suo doppio, svelando al pubblico i risultati finora raggiunti, gli straordinari sviluppi tecnologici e le frontiere della robotica e della bionica contemporanea. La mostra, realizzata in collaborazione con i principali istituti di ricerca come l’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e l’IIT di Genova, intende offrire una chiave di lettura per il futuro, con un approccio immersivo dal respiro tecnico-scientifico, antropologico e artistico che svela come l’interazione tra uomo e macchina sia sempre più reale.

Dopo aver presentato gli antenati dei robot, antichi capolavori della tecnica, l’esposizione dà spazio alla robotica moderna applicata alle neuroscienze, ossia la bionica, per poi soffermarsi sui 'Cobot' presenti in mostra, robot che sanno riconoscere e trasmettere emozioni, connotati da una grande utilità e accettabilità sociale. "L’impressionante avanzamento tecnologico in questi campi - si legge sul sito del Mudec - le prospettive aperte e tutte le possibili implicazioni portano con sé anche interrogativi etici, sociali e culturali di primaria importanza, su cui è fondamentale una riflessione".