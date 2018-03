Live di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli: il 7 aprile al Mediolanum Forum

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli si esibiranno al Mediolanum Forum di Assago (MI), in occasione dell'uscita di Insieme, nuovo progetto discografico del duo, anticipato dal singolo Strade.

I due ex Pooh, dopo la reunion del gruppo nel 2016, hanno lavorato fianco a fianco per realizzare gli otto brani inediti e le tre cover di Insieme. Le musiche dell'album sono tutte di Facchinetti; quattro testi sono invece fra gli ultimi scritti da Valerio Negrini (Strade, Le donne ci conoscono, Prima rosa della vita e E vanno via), due sono di Stefano D'Orazio scritti insieme allo stesso Facchinetti (Inseguendo la mia vita e Arianna), uno di Andrea Bonomo (Per salvarti basta un amico) e uno di Riccardo Fogli (Il ritorno delle rondini). Le tre cover, poi, sono Notte a sorpresa, In silenzio dei Pooh e Storie di tutti i giorni di Fogli.