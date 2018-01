"Rock against Cancer": il 26 gennaio al Live Music Club

Rock Against Cancer, venerdì 26 gennaio 2018, porta al Live Music Club di Trezzo sull'Adda (MI) una serata di musica e solidarietà.

La sesta edizione dell'iniziativa - a cura di Nosnop Events, Shining Production e Live Club - vede sul palco diversi artisti: Alex Uhlmann, dal 2010 parte dei Planet Funk; Andead, il gruppo punk milanese capitanato da Andrea Rock; Bastard Sons of Dioniso, con il loro nuovo album Cambogia; Finley, la band fresca del tour di presentazione di Armstron; Mangaboo Mangaboo, nuovo eclettico progetto di Giulia Passera e Francesco Pistoi; Omar Pedrini, con il suo nuovo disco Come se non ci fosse un domani; Paolo Martella insieme alla sua band Quartiere Latino; e Thunder Kidz, il gruppo "all stars" nato in occasione di Rock Against Cancer.

Rock Against Cancer nasce nel 2013 per ricordare Enrico “Riky” Comelli scomparso il 23 gennaio 2012 a causa di un tumore. Quest’anno il ricavato sarà destinato a due associazioni: il Comitato Maria Letizia Verga, che si occupa di garantire ai giovani pazienti in cura presso il Centro di Ematologia di Monza e alle loro famiglie le migliori cure; e l’Associazione S.O.S (Solidarietà in Oncologia San Marco-Zingonia), che ha l'obiettivo di conciliare l’eccellenza medica con la qualità della cura e dell’accoglienza della persona malata e dei suoi familiari.