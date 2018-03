Rock, country e folk: l’ultimo live dei lowlands sabato 7 aprile allo Spazio Teatro 89

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

MILANO - Sono trascorsi dieci anni esatti dall’uscita di “The Last Call”, il primo album dei Lowlands, band pavese che ha saputo mescolare in maniera sapiente rock, country e folk e che ha conquistato da tempo la critica specializzata (compresa quella d'Oltreoceano). Per festeggiare l’anniversario ma anche per salutare i fan con l’ultimo concerto prima dello scioglimento del gruppo, la formazione guidata da Edward Abbiati si esibirà sul palco dello Spazio Teatro 89 di Milano sabato 7 aprile (ore 21.30; ingresso 10-13 euro). Insieme al leader (chitarra e voce) ci saranno Maurizio “Gnola” Glielo (chitarra), Francesco Bonfiglio (piano, organo e fisarmonica), Manuel Pili (basso), Mattia Martini (batteria), Stefano Speroni (chitarra acustica) e, come special guest, Mike Brenner “Slo Mo” alla lap steel. Pubblicato senza etichetta e praticamente senza distribuzione, “The Last Call” diventò in poco tempo un “cult” a livello internazionale, ottenendo recensioni entusiastiche un po’ ovunque: i 12 brani che compongono l’album, infatti, furono trasmessi da numerose radio di tutto il mondo (tra cui emittenti statunitensi, australiane, irlandesi, olandesi, belghe, tedesche e inglesi), prima che i Lowlands si facessero conoscere anche in Italia. Non solo: nel mese di agosto di dieci anni fa il disco raggiunse la top ten degli album più venduti su “Miles Of Music”, prestigioso portale americano specializzato in Roots Music e Alternative Country. In occasione del live di sabato 7 aprile, la band pavese darà alle stampe una raccolta doppia che conterrà numerosi brani contenuti negli otto dischi finora pubblicati, tracce inedite, demo e cover. La raccolta sarà in vendita allo Spazio Teatro 89. Non solo: chi acquisterà il biglietto del concerto in prevendita (on line o presso l’auditorium di via Fratelli Zoia 89) riceverà in esclusiva una compilation inedita di brani in formato mp3, non presenti nella doppia raccolta. SPAZIO TEATRO 89, via Fratelli Zoia 89, 20153 Milano. Tel: 0240914901; info@spazioteatro89.org; www.spazioteatro89.org. Biglietto: 13 euro intero; 10 euro ridotto.