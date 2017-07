Rock files live! Di lifegate & Spirit de Milan

Un finale di stagione col botto per Rock files Live di LifeGate Radio: a cinquant'anni dalla prima volta di una canzone di Lucio Battisti al numero uno in classifica (era 29 settembre), Ezio Guaitamacchi dedica la puntata del 19 luglio a uno speciale tributo all'artista, ancora capace, a quasi vent'anni dalla sua morte, di emozionare e incantare il grande pubblico con la sua musica.



Lucio Battisti era un grande cantatutore, un vero e proprio patrimonio della musica italiana capace di coinvolgere con le sue canzoni generazioni molto diverse tra loro; la serata del 19 luglio celebrerà proprio la trasversalità del genio "Battisti" con artisti di diverse generazioni che presteranno la loro voce per interpretare i suoi successi.



I primi a calcare il palco dello Spirit De Milan, saranno due amici storici di Lucio che hanno avuto l'occasione di collaborare con lui: saranno infatti Pietruccio Montalbetti, storico fondatore dei Dik Dik (che proprio a Battisti devono il lato b del loro primo singolo, Se rimani con me) e il chitarrista e cantante Alberto Radius a raccontare le gesta di uno dei padri della canzone italiana.



Ci sarà poi una sorta di passaggio di testimone sul palco, quando saranno artisti più recenti a ricantare alcuni brani che hanno fatto epoca: il cantautore romano Marco Fabi, il duo rock milanese Lombroso e la songwriter Sarah Stride.



A far da cornice agli artisti di RockFilesLive! sarà lo Spirit De Milan, el sit to be, con la sua atmosfera sincera della vecchia Milano, tra musica, canzoni e dialetto: quella jazz degli anni del proibizionismo americano o l'atmosfera del Derby dove nasceva il cabaret a Milano. Un locale capace di offrire ogni sera un'esperienza unica e diversa



Il programma, registrato live dallo Spirit de Milan, verrà riproposto agli ascoltatori di LifeGate Radio in FM (Milano e Lombardia 105.1) e online, o tramite l'apposita app mobile per Android e IOS, lunedì 24 luglio alle ore 23:00.



Per partecipare alla serata - ingresso libero sino a esaurimento posti - compilare l'apposito form in esclusiva sul sito www.lifegate.it.



ROCK FILES LIVE @ Spirit de Milan

Inizio ore 22.30