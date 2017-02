Rock files live! di Lifegate radio cambia casa e porta gli interpreti della milano in musica allo Spirit de Milan

RICKY GIANCO, ALBERTO FORTIS e FOLCO ORSELLI ci accompagnano in un viaggio nella tradizione meneghina con un ospite d'eccezione: FABIO TREVES Ezio Guaitamacchi inaugurerà la stagione 2017 di Rock File Live! di LifeGate Radio che quest'anno cambia casa: il programma radiofonico di musica dal vivo (uno dei più longevi e amati dagli appassionati), infatti, quest'anno verrà realizzato dal palco de Lo Spirit de Milan, uno dei nuovi templi della movida milanese, ricavato da una ex-fabbrica di cristalli della Bovisa, il cuore della vecchia Milano. In linea con lo "spirito" del locale, Ezio ha dedicato la prima puntata della nuova stagione agli interpreti della "Milano in musica", un viaggio suggestivo in 50 anni di suoni, ritmi e melodie della città meneghina. Ricky Gianco, Alberto Fortis e Folco Orselli si alterneranno sul palco per rivivere i momenti più importanti della loro carriera tramite i loro successi riproposti in acustico. Ospite d'eccezione della serata sarà il puma di Lambrate Fabio Treves, re del blues made in Italy e autore e conduttore di Life In Blues, il primo programma di LifeGate Radio che , per l'occasione, sarà sul palco insieme a Guaitamacchi per impreziosire con la sua armonica gli interventi musicali degli altri ospiti A far da cornice agli artisti di RockFilesLive! sarà lo Spirit De Milan, el sit to be, con la sua atmosfera sincera della vecchia Milano, tra musica, canzoni e dialetto: quella jazz degli anni del proibizionismo americano o l'atmosfera del Derby dove nasceva il cabaret a Milano. Un locale capace di offrire ogni sera un'esperienza unica e diversa, dalle serate Ye Ye anni settanta alla milonga classica in stile Buenos Aires, tutto tra buon cibo e cocktail di altissimo livello. Il programma, registrato live dallo Spirit de Milan, verrà riproposto agli ascoltatori di LifeGate Radio in FM (Milano e Lombardia 105.1) e online, o tramite l'apposita app mobile per Android e IOS, lunedì 20 febbraio alle ore 23:00. Per partecipare alla serata - ingresso libero sino a esaurimento posti - compilare l'apposito form in esclusiva sul sito www.lifegate.it. ROCK FILES LIVE @ Spirit de Milan Inizio ore 22.30 Per informazioni sullo spettacolo: rockfiles@lifegate.it www.lifegate.it www.spiritdemilan.it