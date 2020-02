Arriva "Rock In Park Festival", un mese di concerti con la migliore musica rock del momento

Da sabato 2 a domenica 31 maggio al Legend Club di Milano arriva Rock In Park 2020, festival di musica rock con numerose band che alterneranno sul palco per un mese intero.

Il festival

Il festival, giunto alla sua XII edizione, aprirà le danze sabato 2 maggio con la serata "Waiting for Rock in Park" e l'esibizione di GRUMO, death grind band di Modena, formatasi nell'ormai lontano 2004, con all'attivo tre LP ed un EP. La serata sarà ad ingresso gratuito.

Il calendario

Per scoprie l'intero calendario con tutti i concerti visitare la Pagina Facebook dedicata.

Pacchetto promo

Gli organizzatori comunicano che "per la prima volta nella storia del Rock In Park Festival sarà disponibile un pacchetto promozionale che prevede, per un costo totale di 55 euro, la scelta di tre concerti a piacimento nel bill. Il biglietto laminato sarà nominale ed acquistabile solamente presso il Legend Club Milano oppure presso il negozio BIOS Music (viale dei Mille 37, Limbiate). Al momento dell'acquisto indicherete i tre concerti prescelti, il vostro nome e cognome dopo di che, al primo show in ordine cronologico, troverete il laminato in cassa.

Il pass è nominale e non cedibile.