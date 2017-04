"Rock In Park": dal 12 maggio all'11 giugno al Legend Club torna il festival musicale

Dal 12 maggio all'11 giugno al Legend Club torna il festival musicale Rock In Park, con una proposta del meglio di alternative, metal e rock.

La manifestazione estiva, giunta all'ottava edizione, presenta una selezione dei più importanti artisti e band dello scenario underground italiano.

Si inizia il 6 maggio con un'anteprima del festival che vede sul palco Twelve Foor Ninja e Uneven Structure. Per quest'edizione all'iniziativa prendono parte anche diversi food truck, che per due weekend servono cibo da passeggio nel parco antistante alla sala concerti (dal 12 al 14 maggio e dal 9 all'11 giugno).



Di seguito la line-up:

MAGGIO

06/05 SABATO ingresso 15€

prevendite disponibili

TWELVE FOOT NINJA

UNEVEN STRUCTURE

12/05 VENERDÌ ingresso gratuito

FOOD TRUCKS FEST

KILLIN BAUDELAIRE

ALLIS ON AIR

BLANK

MAD MUSEUM

+ djset ANGELDEVIL ROCK

13/05 SABATO ingresso gratuito

FOOD TRUCKS FEST

JASPERS

SOLDIERS OF WRONG WAR

WATERDROP

CLOROSUVEGA

+ djset ANGELDEVIL ROCK

14/05 DOMENICA ingresso gratuito

FOOD TRUCKS FEST

RIGO RIGHETTI

KATMAI

LE TENDENZE

18/05 GIOVEDÌ ingresso gratuito

SIVERAL

WHISKYTELLA

RETROLOVE

19/05 VENERDÌ ingresso 5€

ANDEAD

DUSTINEYES

THE FRENCH LEAVE

VOSCOD

20/05 SABATO ingresso 12€

NOVEMBRE

BLACKMAIL OF MURDER

CARVED

21/05 DOMENICA ingresso 10€

COURAGE MY LOVE

HALFLIVES

SLOWMOTHER

25/05 GIOVEDÌ ingresso gratuito

ROYAL BRAVADA

IL DILUVIO

MR KNOW IT ALL

26/05 VENERDÌ ingresso 5€

PLAN THE FUGA

FLEURS DES MALADIVES

PUSH BUTTON GENTLY

27/05 SABATO ingresso 8€

REZOPHONIC

MOTEL NOIRE

INFRARED

DOWN THE STONE

28/05 DOMENICA ingresso gratuito

SAILING TO NOWERE

MESMERIZE

ATLAS PAIN

GIUGNO



01/06 GIOVEDÌ ingresso gratuito

DEVOTION

ONMIKAGE

ARMS LIKE ANCHORS

OUTRIDER

02/06 VENERDÌ ingresso 8€

DR.FEELGOOD & THE BLACK BILLIES

CRIS MANTELLO

+ djset vintage JHONNY BOY

03/06 SABATO ingresso gratuito

THE PRICE

SPANKING HOUR

EIGHTYHATE

04/06 DOMENICA ingresso 8€

BARB WIRE DOLLS

CELEB CAR CRASH

THE REVANGELS

07/06 MERCOLEDÌ

DATA SPECIALE ALL'ALCATRAZ

ingresso 42€ in cassa

prevendite disponibili

RHAPSODY

EPICA

LABYRINTH

08/06 GIOVEDÌ ingresso 25€

prevendite disponibili

UGLY KID JOE

+ GUEST

09/06 VENERDÌ ingresso gratuito

FOOD TRUCKS FEST

LAMBSTONE

GENUS ORDINIS DEI

STARSICK SYSTEM

+ djset ANGELDEVIL ROCK

10/06 SABATO ingresso 5€

FOOD TRUCKS FEST

UNCLE BARD & THE DIRTY BASTARDS

TREWA

+ djset ANGELDEVIL ROCK

11/06 DOMENICA ingresso gratuito

FOOD TRUCKS FEST

special benefit party The Return to T.D.S.O.T.M..