Il rock della Tommy Fiammenghi band giovedì 19 gennaio allo Spazio Teatro 89 di Milano

MILANO - È di scena il rock, quello classico e genuino, giovedì 19 gennaio allo Spazio Teatro 89 di Milano: sul palco dell'auditorium polifunzionale di via Fratelli Zoia 89, infatti, si esibirà la Tommy Fiammenghi band (ore 21.30, ingresso 10-13 euro; tel 02-40914901), formazione pavese capitanata dal chitarrista e cantante Tommy Fiammenghi che, in un live rigorosamente acustico, proporrà i grandi classici del rock degli anni Settanta e Ottanta e presenterà l'album "Three", uscito nel 2016 e pubblicato dall'etichetta Maxstorm Records. Nelle dieci tracce di "Three", terza fatica discografica del gruppo, convergono diversi generi: l'hard rock, il blues, il prog e il folk, amalgamati in un mix originale, divertente e di grande impatto, nel quale melodie struggenti si alternano a soli lancinanti. Tutti i brani sono composti in inglese. Sul palco dello Spazio Teatro 89, oltre a Tommy Fiammenghi ci saranno anche Alex Tudor Morandi alla batteria e Gianluca Gualco al basso e ai cori, che da alcuni anni (dopo diversi cambi di formazione) sono i fedeli compagni del leader della band. SPAZIO TEATRO 89, via Fratelli Zoia 89, Milano Tel: 02-40914901; info@spazioteatro89.org; www.spazioteatro89.org Biglietti: intero 13 euro; ridotto 10 euro (under 25, over 65, convenzioni)