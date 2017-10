Concerto di Les Enfants e deejay set di Linoleum: il 27 ottobre al Rocket

Venerdì 27 ottobre al Rocket si festeggia con una serata di musica: quella dal vivo di Les Enfants e di Irene Maggi e quella del team di Linoleum nel tradizionale deejay set.

Concorrenti della trasmissione X Factor 2016, Les Enfants si conoscono a scuola e iniziano a fare musica in un garage di Milano ovest. Nel 2012 esce il loro primo EP Les Enfants; l'anno successivo dopo la pubblicazione di un secondo disco vengono selezionati come gruppo Just Discovered di MTV New Generation.

La solista Irene Maggi ha appena esordito sulla scena musicale con il suo primo album Tank Girl, un disco "sospeso fra pop e musica indipendente, suggestioni orchestrali e pattern poliritmici", come lei stessa lo descrive.