A Linate il concerto più grande al mondo: show di 1000 musicisti, coi Subsonica e Agnelli

Mille musicisti, tra cui due ospiti speciali. È quasi tutto pronto per il "Rockin' 1000" di Linate, l'appuntamento che sabato 12 ottobre porterà la band più grande del mondo a suonare sulla pista dell'aeroporto meneghino, al momento chiuso per lavori.

Quella sera, infatti, sotto la Madonnina si esibiranno mille musicisti da tutto il mondo, che regaleranno al pubblico ore di grande spettacolo. Nelle scorse ore gli organizzatori hanno annunciato due "special gust": Manuel Agnelli, cantante e fondatore degli Afterhours, e i Subsonica, il gruppo rock elettronico torinese che ha rivoluzionato la scena musicale italiana.

Per il concerto di Linate - hanno spiegato ancora i curatori dell'evento - "Rockin’1000 selezionerà chitarristi, bassisti, batteristi, cantanti, fiati e tastiere".

Per assistere al concerto sono previste due aree, per cui sono previsti due biglietti diversi: parterre in piedi con posto non numerato - al prezzo di 23 euro - e tribuna con posto a sedere numerato, al costo di 40,25 euro.

L'appuntamento rientra nel "Linate Air Show", la due giorni di eventi organizzata proprio all'aeroporto di Linate che porterà in città anche le Frecce Tricolore.