"Rocky Horror Show": dal 24 ottobre all'Arcimboldi, con Claudio Bisio

L'amatissimo musical The Rocky Horror Show arriva al Teatro degli Arcimboldi dal 24 ottobre al 5 novembre e vede la partecipazione di Claudio Bisio, nei panni del Narratore.

L'epico spettacolo di Richard O’Brein, rappresentato in cinque continenti e visto da più di 20 milioni di persone, racconta della storia di Brad Majors e Janet Weiss, due fidanzatini che, a causa di una gomma bucata, arrivano al Frankestein Place, un tenebroso castello dove si sta svogendo la convention annuale dei Transylvani. Queste strane creature li accolgono in casa fino a quando arriva l'ancor più eccentrico proprietario, Frank’N’Furter, che li invita a trascorrere la notte come suoi ospiti...

Particolarità di The Rocky è il coinvolgimento del pubblico, che attraverso gesti e parole è chiamato a partecipare attivamente. Gag, battute e colpi di scena sono pervasi da uno spirito burlesque e Glam Rock.