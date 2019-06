'Roger Ballen': la mostra alla Galleria Carla Sozzani

La mostra 'Roger Ballen the body, the mind, the space' sarà esposta alla Galleria Carla Sozzani dal 9 giugno all'8 settembre.

L'artista

Classe '50, il fotografo americano Roger Ballen vive a Johannesburg, in Sud Africa. La sua opera, sviluppata negli ultimi 40 anni, include scatti nell'ambito documentaristico e immaginario, con rappresentazioni del dialogo visivo tra le persone e lo spazio architettonico, definito da oggetti e animali domestici. Il lavoro dell'artista esplora le ombre della psicologia umana.

Le creazioni di Ballen, per la maggior parte foto in bianco e nero, comprendono video e installazioni concettuali. Il fotografo ha ricevuto diversi premi come: Art Directors Club Award Photography, 2006; Selma Blair Witch Project - New York Times Magazine, 2005; Photographer of the Year, Rencontres d'Arles, 2002; PhotoEspana, Best Photographic Book of the Year, Spagna, 2001; Sani Festival, Best Solo Exhibition, Grecia, 2000; Special mention: UNICEF Photo of the Year, 2001.