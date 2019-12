Concerto in Duo Violino e Chitarra

Un percorso musicale che viaggia dalle danze romene folcloristiche interpretate da compositore magiaro Bela Bartok attraverso i romanzi sognanti di Debussy e Faure con le note dell'impressionismo musicale francese per attraversare i confini della Spagna con la meravigliosa Suite Popolare Spagnola di Manuel De Falla e per finire con sensuale e sentimentale Piazzola.

Due artisti berlinesi concertisti e professori nella Accademia di Musica di Berlino.