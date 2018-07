Il balletto “Romeo e Giulietta” in scena al Castello Sforzesco

Sabato 28 luglio, nell’ambito di "Estate Sforzesca”, alle ore 21:00 andrà in scena Romeo e Giulietta nell'interpretazio ne del "Balletto di Milano", tra le compagnie cittadine ospiti della manifestazione estiva organizzata dal Comune di Milano

Lo spettacolo "Romeo e Giulietta" è stato definito dalla critica “un'apoteosi di bellezza e amore” ed è liberamente ispirato alla tragedia di W. Shakespeare e realizzato sulle stupende musiche di P. I. Tchaikovsky. Andato in scena per la prima volta nel 2015, non ha mai smesso di incantare il pubblico: dal Silo di Marsiglia al Beaulieu di Losanna, fino a Ginevra, Locarno e numerosi teatri italiani.

Info e prevendita: biglietteria@balle ttodimilano.com.

On-line tickets: www.ballettodimilano. com oppure direttamente alla biglietteria, la sera dello spettacolo.