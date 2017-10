"Rompiamo le righe": sabato 14 ottobre per 12 ore festa del Quartiere Adriano

Sabato 14 ottobre, nell'ambito del progetto di Fondazione Cariplo Lacittàintorno, il Quartiere Adriano verrà animato per 12 ore dalla festa Rompiamo le righe, tra installazioni, giochi, sport, musica e buon cibo.

Grazie a Wideopenyourself, la zona verrà disseminata di aforismi e frasi celebri, che sarà possibile scoprire attraverso un itinerario ad hoc. Il campetto da basket di via Livorno verrà reso unico da un intervento artistico, inaugurato con una partita. Uno shooting fotografico immortalerà le interazioni dei visitatori con un'opera optical dell'artista Ylbert Durishti.

Ad intrattenere i presenti anche musica per tutto il giorno a cura de I Distratti e deejay set serale. Una caccia al tesoro inoltre, permetterà di scoprire luoghi nascosti e simbolici del circondario. Mentre giochi di dimensioni giganti e clowneria aspetteranno i più piccoli. Per rifocillarsi infine, saranno a disposizione ape car con street food e bevande, con consumazione a donazione libera. Per il programma completo: www.onalim.it