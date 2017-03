Rope jam session - Milano

Rope Jam Session è ispirata agli eventi analoghi che si tengono regolarmente in Giappone. E' uno spazio in cui è possibile legare e giocare, ma è anche un'occasione per conversare e socializzare in compagnia di altri amanti del kinbaku e della cultura giapponese in generale. In Giappone tradizionalmente si impara soprattutto attraverso l'osservazione, per questo Rope Jam Session è concepito come uno spazio nel quale poter legare, ma anche guardare altre persone mentre legano; dove poter parlare di bondage davanti a un the, condividendo anche fotografie, libri, video o altri contenuti sul kinbaku e sul Giappone. In questo spirito, Kirigami e Tenshiko, performer attivi in Italia e in Europa, vi invitano a partecipare a questo evento, organizzato in un ambiente ampio e luminoso, dove verranno predisposti tappeti e punti di sospensione. Il locale dispone anche di un'area spaziosa dove troverete un buffet, posti a sedere, libri e un computer con il quale sarà possibile visionare contenuti multimediali. Grazie alla collaborazione con Ella Bottom Rouge e la sua organizzazione WET - Wednesday Eroticism Tease vi presentiamo la seconda edizione presso il Goganga di Via Cadolini 39 Oltre alla collaborazione con Rope Jam Session, WET organanizza diversi eventi sulle sfaccettaure dell'erotismo legate all'arte. Linee guida: Nell'ottica di comunione e condivisione di una Rope Jam, a tutti i partecipanti è richiesto di contribuire al buffet già preparato dagli organizzatori. Non è necessario portare cibi costosi o che richiedano preparazioni elaborate; esempi ideali sono una crostata, dei biscotti, o del the. Confidando nella responsabilità e nel buon senso dei singoli partecipanti, gli alcolici leggeri, come il saké, sono permessi. Tutti possono contribuire allo scambio di conoscenza, portando libri, riviste, video, o materiale in genere di cui vogliano discutere con gli altri presenti. Si consiglia un abbigliamento comodo, non necessariamente da ginnastica. L'abbigliamento tradizionale giapponese è gradito e incoraggiato, come pure altri dresscode ispirati alle diverse mode giapponesi, purché vi permettano di godervi l'evento e le corde senza intralcio. La nudità integrale è tollerata solo durante le sessioni. Per legare bisogna portare le proprie corde, per i neofiti sarà possibile noleggiare un set di corde al costo di 5€. Per sospendere ci saranno a disposizione bambù e un anelli. Chi desidera utilizzare moschettoni è invitato a portare i propri. Non è necessario essere in coppia, la Rope Jam è un' ottima occasione per fare conversazione e socializzare, con o senza corde. Rope Jam Session è un momento di scambio di conoscenza, in questo senso tutti i partecipanti sono invitati a una critica costruttiva del proprio e dell'altrui operato. In ogni caso, prima di rivolgere a una persona in particolare un consiglio o una critica, anche con le migliori intenzioni, accertatevi che sia gradita, e che quello sia il momento migliore, semplicemente chiedendo alla persona interessata se vi potete esprimere liberamente in quel momento. Buona educazione ed umiltà sono il miglior biglietto da visita. La conversazione è tra gli scopi principali della Rope Jam, ma il volume non deve essere tale da arrecare fastidio a chi sta legando. Tutti sono invitati al rispetto del luogo nel quale ci incontriamo; ordine e pulizia sono sinonimi di rispetto. L'evento dura dalle 16 alle 22; l'orario di chiusura è categorico. Lasciando la sede di Rope Jam Session, si deve evitare di fare rumore disturbando il vicinato. Dopo le 20 le porte saranno chiuse, non sarà pertanto possibile accedere all'evento dopo tale orario. Il costo di entrata è di 15€ a testa, a titolo di rimborso spese per i materiali preparati e per l'affitto della location. Il luogo di incontro è il Goganga di Via Cadolini 39 L'evento è riservato ai soci dell'associazione "Kiri Nawa Kai". Per questo motivo è necessario richiedere in anticipo la tessera associativa valida per l'anno solare, al costo di 5€. Trasporti: 1300m dalla fermata Lodi M3, 450m dalla fermata Viale Puglie bus 84 e 93, 400m dalla fermata Via Caroncini Via Tertulliano bus 90, 300m dalla fermata Piazza Salgari bus 91 e tram 16. La location è raggiungibile in macchina, si può parcheggiare con relativa facilità anche in strada. *** English Rope Jam Session is inspired by similar events regularly held in Japan. It is a place where it is possible to tie and play, but it's also a chance to make conversation and to socialize with other kinbaku enthusiasts and lovers of japanese culture in general. The Japanese traditional way of learning is through observation, Rope Jam Session is thus conceived as a space where to tie, but also watch other people tying; it is a place where you can talk about bondage sipping a tea, sharing pictures, books, videos or other materials about kinbaku and Japan in general. It this spirit, Kirigami and Tenshiko, active as performers in Italy and in Europe, invite you to this event, hosted in a big and bright space, where mats and suspension points will be arranged. The place also has a big area where you will find a buffet, seats, books, and a computer to view multimedia. The meeting is at Goganga, Via Cadolini 39 Guidelines: In the sharing spirit of a rope jam, all attendees are expected to bring something to contribute to the buffet already arranged by the hosts. It is not necessary to bring expensive or complicated food; ideal examples are cakes, cookies, or tea. Trusting in responsibility and common sense of single attendees, soft alcoholic beverages, like sake, are allowed. Everybody can contribute to the sharing of knowledge, bringing books, magaziones, videos, or other material to talk about with other people. Comfortable garments are suggested, not necessarily gym wear. Traditional Japanese garments are welcome, as other dresscodes inspired by different Japanese trends, as far as they allow you to enjoy the event and ropes with no hindrance. Complete nudity is only allowed during sessions. It is necessary to bring your own rope to tie. For complete beginners it will be possible to rent a set of ropes for 5€. To suspend, bamboo and one ring will be available. Those who wish to use carabiners are invited to bring their own. It is not necessary to come with a partner, Rope Jam is a chance to talk and socialize, with or without ropes. Rope Jam session is a moment of knowledge sharing, everybody is thus invited to prodictive critic of his own and others' work. Anyway, before you give advices or express a critic towards a specific person, even with the best intentions, be sure you are welcome, and that you are speaking in the best moment, simply asking to said person if you can speak freely in that moment. Good manners and humility are the best presentation. Conversation is among Rope Jam main purposes, yet volume must not annoy the people tying. Everybody is invited to respect the meeting place; order and tidiness are synonyms for respect. Rope Jam Session lasts from 4PM to 10PM. Closing time must be strictly respected. Leaving the place, attendees have to stay quiet, not to annoy the neiborghhood. After 8PM doors will be closed, it will not be possible to come at the Rope Jam after that time. Entry fee is 15€ per person, as a refund for prepared materials and location rent. The Place is Goganga, Via Cadolini 39 This event is an activity of "Kiri Nawa Kai" no profit organization. For this reason it is necessary to apply for the card, valid for 2016. The association fee is 5€ yearly. Transport: 1300m from station lodi M3, 450m from stop Viale Puglie bus 84 e 93, 400m from stop Via Caroncini Via Tertulliano bus 90, 300m from stop Piazza Salgari bus 91 and tram 16. You can also come by car, it is quite easy to find parkin in the street.