Rosàlia De Souza in concerto: il 26 maggio al Blue Note

Venerdì 26 maggio sul palco del Blue Note salirà la cantante jazz Rosalia De Souza.

Originaria di Rio de Janeiro e in Italia dall'88, la poliedrica artista interpreterà un ricco repertorio della radizione bossanova: Roberto Carlos, A.Wertmuller, Tom Jobim , Edu Lobo, Vinicius de Moraes, Joao Gilberto, Sergio Mendes, Edu Lobo, Joyce, Toquinho, Caetano Veloso, Gilberto Gill e Chico Buarque.