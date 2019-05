Milano, ecco il Rosetum Jazz Fest

Il Centro Culturale Rosetum è orgoglioso di invitarvi al:



Nono e ultimo appuntamento del Rosetum Jazz Festival, festival alla prima edizione con 9 concerti di artisti provenienti da tutta Europa.



MERCOLEDI 12 giugn2019

dalle 21:00 alle 23.30

Via Pisanello, 1 Milano



INGRESSO GRATUITO

Prenotazione obbligatoria via email a jazz@rosetum.it



Nono Appuntamento con i Freedoms Trio, da Stoccolma, Svezia.



Sono un gruppo ' World Jazz Rock ' che unisce tre musicisti di tre continenti diversi. Tre artisti eccezionali sui loro rispettivi strumenti.



Chitarrista acustico di nylon Steinar Aadnekvam dalla Norvegia, bassista elettrico Rubem Farias dal Brasile e batterista/cantante Deodato Siquir dal Mozambico.

Hanno pubblicato 2 album con l'etichetta ben consolidata Losen Records (Oslo), il più recente nel 2018.

Il nuovo album "Freedoms Trio II " è stato elogiato dalla critica a livello internazionale e in particolare la leggenda della chitarra Robben Ford Music approva fortemente i Freedoms Trio ' nelle nuove note di copertina dell'album. Il tour continua e ha eseguito più di 120 concerti in tutta Europa dal 2015.



Finalmente si è aggiunto un concerto in Italia, a Milano nella cornice del nostro festival.



Ricordiamo che è l'ultimo concerto della stagione!



Info e prenotazioni: jazz@rosetum.it