Rospo vecchiaquerciainventasogni, sabato 25 febbraio la presentazione del libro di favole

Rospo Vecchiaquerciainventasogni e altre storie, la raccolta di favole di Ivano Tajetti, con illustrazioni del pittore Flavio Ghiringhelli detto Ghiri, sarà presentata alla Fondazione Luciana Matalon (Foro Bonaparte 67, Milano), sabato 25 febbraio, alle ore 16,30. Un rospo dormiglione, una lavagnetta magica che inghiotte i ricordi, un chicco di caffè che si innamora di una goccia di latte, quattro fragole in cerca di fortuna, un panino che fugge e si unisce a una banda di carciofi ribelli. Sono questi solo alcuni dei protagonisti di Rospo Vecchiaquerciainventasogni e altre storie, una raccolta di favole un po' sognanti e un po' stralunate. Favole per bambini, che possono piacere anche agli adulti. Storie impreziosite dai disegni di Ghiri, pittore e partigiano, anche lui protagonista di uno dei racconti. Un artista che lascia in questo libro ai bambini il suo ultimo saluto: dei disegni da completare con i colori della fantasia. La raccolta è stata curata da Davide Grassi, che ha scritto anche la prefazione, e pubblicata dalla casa editrice Segni e Parole. "Sono molto felice della pubblicazione di queste favole perché è un sogno rimasto a lungo nel cassetto - dichiara Ivano Tajetti - Il libro è dedicato a Flavio Ghiringhelli, che mi aveva affidato i suoi disegni e purtroppo non ha fatto in tempo a vedere il nostro progetto diventare realtà".