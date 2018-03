Rotary e Accademia del teatro alla scala per i nuovi talenti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Musica e solidarietà. Imprenditorialità e cultura. Rotary International, con il suo Distretto 2041 e Accademia Teatro alla Scala mettono a sistema le rispettive forze sottoscrivendo un protocollo d’intesa volto a favorire un proficuo scambio fra le due realtà nel nome dei giovani talenti. ll Distretto rotariano, oltre ad erogare in favore di studenti borse di studio per la loro formazione accademica, sosterrà i talenti con masterclass inserite all’interno dei programmi di formazione offerti dall’Accademia, e partnership per eventi artistici e culturali. Obiettivo finale: innalzare ulteriormente la qualità dell’offerta formativa e arricchire la programmazione didattica dei corsi dell’Accademia. A inaugurare l’intesa sarà, giovedì 15 marzo alle ore 20 nello straordinario palcoscenico del Teatro alla Scala di Milano, il concerto diretto dal M° Michele Mariotti. Parte del ricavato della serata andrà a favore della campagna Polio Plus per l’immunizzazione dei bambini contro il virus della Poliomielite.