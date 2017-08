Royal Blood in concerto: il 2 novembre al Fabrique

Giovedì 2 novembre Royal Blood suonerà al Fabrique in occasione del tour di presentazione del nuovo album How Did We Get So Dark.

Il duo rock si è formato a Brighton, Regno Unito, nel 2013 e l'anno successivo ha pubblicato il suo album di debutto, che è stato seguito da un tour di successo. Il bassista e cantante Mike Kerr e il batterista Ben Thatcher hanno ricevuto apprezzamenti da artisti come Arctic Monkeys, Led Zeppelin, Muse e Foo Fighters.