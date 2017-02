"Rubando bellezza": il 25 febbraio e il 2 marzo in anteprima allo Spazio Oberdan

Il 25 febbraio e il 2 marzo allo Spazio Oberdan verrà proiettato in anteprima Rubando Bellezza, il film sulla famiglia Bertolucci di Fulvio Wetzl, Laura Bagnoli e Danny Biancardi.

Un'indagine su Attilio Bertolucci, grande poeta del secolo scorso, e i suoi figli Bernardo, regista autore di film cult come Ultimo tango a Parigi, The Dreamers e Il tè nel deserto, e Giuseppe, sceneggiatore, regista e mentore di Benigni in Berlinguer ti voglio bene.

Testimonianze e ricordi fanno emergere la storia di una famiglia di artisti abituata ad attingere dall'ambiente circostante per accrescere la propria prospettiva estetica e la propria sensibilità.