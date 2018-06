Street Food al Destriero: e arriva lo show di Paolo Ruffini

Un week end all’insegna dell’International Street Food al Destriero shopping center il 30 Giugno e 1 Luglio. Il Destriero celebra la strada che diventa così spazio per incontrarsi, socializzare e riscoprire le tradizioni di una volta ormai svanite nella monotonia di una vita sempre più frenetica e digitale.

Due giornate dedicate al gusto ed ai sapori della migliore tradizione, una filosofia racchiusa in un'immagine, la STRADA.

Uno speciale allestimento nel parcheggio con ben 15 truck food con specialità diverse, arricchite con Musica, giochi e spettacoli, per tutta la famiglia. Sabato diretta di Radio Studio + a partire dalle ore 18 con tanta musica che ripercorre gli anni 70/80 fino al Raggaeton. Domenica Dj Set from Peter Pan ed alle 19 l’incredibile show di Paolo Ruffini.

Un programma ricco di intrattenimento per grandi e piccini con Ingresso libero per tutti. In via del tutto eccezionale, per l’evento, il centro commerciale chiuderà alle 23, sia sabato che domenica. Destriero shopping center, shopping fun and food