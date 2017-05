Il primo torneo di rugby a sette di alto livello a MILANO in scena al C.S. Curioni di Segrate il 16,17 e 18 Giugno

Dalla XXXI Olimpiade a Milano: ecco il “1ST MILAN SEVEN”, il primo torneo milanese di rugby a 7 di alto livello organizzato dall’A.S. RUGBY MILANO in collaborazione con il Circolo Arci Magnolia che si terrà a Segrate il 16, 17 e 18 Giugno, presso il centro sportivo G.B. Curioni in Via Circonvallazione Idroscalo, 51.

L’evento è gratuito e aperto al pubblico. Una tre giorni di sport, partite e divertimento che nasce dalla volontà di creare un palcoscenico aperto al grande pubblico a Milano per esaltare il rugby Sevens, variante del rugby che ha debuttato come sport olimpico alla passata edizione di Rio de Janeiro. A inaugurare il torneo, che avrà inizio venerdì 16 giugno alle 20.30, sarà il triangolare “Old” a 15. Sabato mattina partiranno i due pool 7's maschile di qualificazione che si concluderanno la sera con le semi finali e le finali del trofeo Silver (3^ e 4^ classificate pool) e Gold (1^ e 2^classificate pool). Domenica invece, ultima giornata della manifestazione, i campi del C.S. Curioni si coloreranno di rosa con il torneo di rugby femminile. A completare il tutto un’esposizione culinaria in stile Food Truck, un’area spillatrici e, durante il weekend, ben due notti di festeggiamenti organizzate dal Circolo Magnolia. Inoltre l’A.S. Rugby organizzerà dei campus estivi dal 12 al 30 giugno dedicati a bambini e bambine di età compresa tra i 7 e i 13 anni: dal 12 al 23 giugno i camp polisportivi coinvolgeranno i ragazzi in varie attività sportive, mentre l’ultima settimana sarà dedicata al camp specialistico tutto rugby. Un “pieno” contrapposto al vuoto da fine anno scolastico per i giovanissimi che restano in città.

AS Rugby Milano - Il bianco e il rosso sono i colori di Milano e i colori dell’Associazione Sportiva Rugby Milano, il principale Club rugbistico della città. Un vero Club dedicato alla cura per la formazione umana attraverso lo spirito del Rugby. La società è stata fondata nel 1945 ed è per statuto una società sportiva dilettantistica. 750 i tesserati, dai 5 ai 65 anni suddivisi in 17 squadre. Il settore seniores partecipa con la prima squadra al campionato di Serie A, con la seconda squadra a quello di Serie C e con una terza squadra, gli Old Red Dog, al campionato amatoriale e “Old”. Le squadre giovanili Under 18, Under 16 e Under 14 partecipano ai campionati regionali di eccellenza. Le quattro categorie del Minirugby, Under 12, Under 10, Under 8 e Under 6 si distinguono nei tornei su tutto il territorio nazionale per gli ottimi risultati che riescono a raggiungere.