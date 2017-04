Ruggero de i Timidi - Spruzzi di Gloria

Si conclude a Milano il primo tour teatrale del cantante "confidenziale" Ruggero de I Timidi Dai piccoli locali off di Milano a YouTube, da 4 amici al bar al grande pubblico televisivo (Tu si que vales - Canale 5), lo spettacolo ripercorre la carriera di Ruggero de I Timidi, crooner dalle sonorità senza tempo ma dalle tematiche molto attuali. Due ore di spettacolo in cui Ruggero incrocia amabilmente le sue radici artistiche, una poetica cinica che rimanda senza soluzioni di continuità al teatro-canzone gaberiano, strizzando però l'occhiolino a Pupo e Nilla Pizzi. Canzoni irriverenti, aneddoti piccanti, considerazioni sulla società moderna, eleganti digressioni su ciò che le donne dicono, Ruggero de I Timidi ci offre uno spaccato della vita di una rockstar di successo. E poco importa che il successo non sia (ancora) planetario. A Ruggero basta così. Perchè come dice sempre: "C'è chi cavalca l'onda del successo e poi ne viene travolto, io per fortuna ne ho preso solo qualche spruzzo." BIGLIETTI: mailticket.it/spettacolo/7218 INFO e PRENOTAZIONI: ruggerodeitimidi@gmail.com // TEL +39 393 8127364