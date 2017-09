"Rules of Engagement": dal 20 settembre al 28 ottobre in mostra a Wunderkammern Milano

Dal 20 settembre al 28 ottobre Wunderkammern Milano ospita Rules of Engagement, la mostra di Mark Jenkins e Rero, a cura di Giuseppe Pizzuto.

Celebre per le sue sculture iperrealistiche di persone, animali e oggetti (come quella in foto), l'americano Mark Jenkins (1970) ama creare, attraverso queste opere, situazioni emblematiche e surreali, che coinvolgano direttamente gli spettatori suscitando paura, spiazzamento o divertimento. Il lavoro di Mark Jenkins è stato esposto a New York, Barcellona, Tokyo e Mosca.

A metà tra l'arte concettuale e quella urbana, l'opera del francese Rero (1983) è influenzata da sociologia e filosofia e utilizza come strumento principale il linguaggio. Frasi e parole sono attraversati da spesse linee nere, una contraddizione simbolica del messaggio che vuole spingere il pubblico a fornirne le possibili interpretazioni. Rero ha esposto in diverse celebri gallerie francesi.

In Rules of Engagement i due artisti propongono una ricerca creativa attorno al concetto di "regole di ingaggio/matrimonio" (questa la doppia traduzione del titolo della mostra), esprimendo gli opposti sentimenti di odio e amore. A partire da questa contrapposizione vengono indagate le modalità di formalizzazione delle emozioni nella cultura contemporanea.