"Run for Smile", la corsa al Parco Sempione contro la sclerosi multipla

Venerdì 31 maggio si terrà una speciale corsa podistica non competitiva al Parco Sempione, la Run For Smile. Giunto alla sua seconda edizione, l'evento richiama tutti i runner e i semplici amatori di Milano a sostegno dell’"Associazione italiana sclerosi multipla".

Il percorso

Il percorso partirà e arriverà nelle vicinanze dell’Arena Civica in viale Byron, passando dal Castello Sforzesco fino all’Arco della Pace: un itinerario di 8 km dedicato ai runner più esperti, con due percorsi alternativi da 5 e da 3 km anche per i meno allenati o per i principianti.

Ad accogliere tutti i partecipanti già dal pomeriggio, lo speciale Smiles Village tra stand colorati adibiti a consegna pacchi gara, deposito sacche, ristoro e informazioni.

Iscrizioni

Le iscrizioni prevedono un'fferta minima di 12 euro, online o presso gli uffici della Sezione Provinciale Aism di Milano in via Duccio di Boninsegna 21. In caso di disponibilità di pettorali, è possibile anche iscriversi il giorno stesso della manifestazione, con un’offerta minima di 15 euro.

Il ricavato

Tutto il ricavato della corsa di venerdì, inserito nella "Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla" (dal 25 maggio al 2 giugno) sarà destinato a "Fism - Fondazione Italiana Sclerosi Multipla".