Run for smiles. Una speciale corsa podistica non competitiva a sostegno dell'Associazione italiana sclerosi multipla

Domenica 17 giugno alle ore 9.00 si darà il via all’esclusiva corsa podistica non competitiva Run for SMiles. L’evento, patrocinato dal Comune di Milano, vedrà centinaia di runner correre all’insegna della solidarietà nella splendida cornice del Parco Sempione di Milano, sostenendo così l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.



Dopo i 42,195 km percorsi lo scorso aprile in occasione della Milano Marathon 2018, la Sezione AISM di Milano ha deciso di continuare a correre per altri 8 km tagliando così il traguardo simbolico dei 50 km per celebrare il 50° anniversario dell’Associazione.



Con partenza e arrivo nelle vicinanze dell’Arena Civica in viale Congresso Cispadano, il tracciato si snoda tra i sentieri del meraviglioso Parco Sempione passando dal Castello Sforzesco all’Arco della Pace, unendo quindi natura e storia, nel cuore della città milanese.

Oltre al percorso di 8 km dedicato ai runner più esperti, è previsto un percorso più breve da 4 km per permettere a tutti, adulti e bambini di ogni età, di partecipare in allegria.

L’evento è stato organizzato grazie all’importante sponsorizzazione di Biogen Italia, da anni al fianco di AISM nella lotta alla sclerosi multipla, e il supporto di AXA Cuori in Azione, contando inoltre sulla preziosa consulenza tecnica del Gruppo Sportivo Montestella di Milano.



È possibile iscriversi con un’offerta minima di 15 euro accedendo al sito www.aism.it/milano, presso gli uffici della Sezione Provinciale AISM di Milano in via Duccio di Boninsegna 21, oppure, in caso di disponibilità di pettorali, il giorno stesso della manifestazione.

A tutti i partecipanti sarà consegnato un esclusivo pacco gara e verrà allestito un rinfresco offerto dall’Associazione.



Il ricavato sarà destinato a FISM – Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, che insieme ad AISM si occupa di promuovere, indirizzare e finanziare la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla.





L’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) è stata fondata nel 1968 per rappresentare i diritti e le speranze delle persone con sclerosi multipla. In cinquant’anni di attività, l’Associazione è cresciuta, diventando una delle più importanti realtà nel panorama del non profit italiano. Dal 1998 AISM è ONLUS: nello stesso anno l’Associazione ha affidato il compito di promuovere, indirizzare e finanziare la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla alla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla (FISM), anch’essa ONLUS, che oggi finanzia il 70% della ricerca svolta in Italia.

Dal 1977 è attiva la Sezione Provinciale di Milano, istituita da alcune persone attente ai problemi legati alla sclerosi multipla, volontari che credevano nel valore della solidarietà. Nello specifico AISM Milano organizza e gestisce i seguenti servizi: supporto e promozione all’autonomia, supporto al ricovero ospedaliero, supporto psicologico, consulenza sociale, disbrigo delle pratiche, segretariato sociale e rilevazione dei bisogni, aiuto economico indiretto e trasporto.





Per informazioni:

AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus

Sezione Provinciale di Milano

Via Duccio di Boninsegna 21

Tel 02 48 95 54 29

www. aism.it/milano

infoaism@aismmilano.it

Riferimento: Marco D’Arminio