"Run For SMiles": domenica 17 giugno al Parco Sempione arriva la corsa benefica

Run for SMiles - la corsa non competitiva con l'obiettivo di raccogliere fondi per la Fondazione Italiana Sclerosi Multipla che insieme ad AISM si occupa di promuovere, indirizzare e sostenere la ricerca sulla Sclerosi Multipla - arriva al Parco Sempione domenica 17 giugno, alle ore 9.

Il percorso, aperto a tutti, si snoda per quattro e otto chilometri all'interno di Parco Sempione, con partenza da e arrivo in viale Byron (Arena Civica Brera). Per maggiori info: retedeldono.it.