Dopo il grande successo della prima edizione milanese, domenica 21 ottobre alle ore 15.00 si darà il via all’esclusiva corsa podistica non competitiva Run for SMiles_Monza Edition. L’evento, patrocinato dal Comune di Monza, vedrà centinaia di runner correre all’insegna della solidarietà nella splendida cornice del Parco di Monza, sostenendo così l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.



Dopo i 42,195 km percorsi lo scorso aprile in occasione della Milano Marathon 2018, la Sezione AISM di Milano ha deciso di continuare a correre per altri 8 km tagliando così il traguardo simbolico dei 50 km per celebrare il 50° anniversario dell’Associazione.



Con partenza e arrivo nelle vicinanze della Cascina San Fedele in viale Mirabellino, il tracciato si snoda tra i sentieri del meraviglioso Parco di Monza, una cornice naturale di particolare valore storico e architettonico, nonchè uno dei più grandi d’Europa.

Oltre al percorso di 8 km dedicato ai runner più esperti, è previsto un percorso più breve da 4 km per permettere a tutti, adulti e bambini di ogni età, di partecipare in allegria.

L’evento è stato organizzato grazie all’importante consulenza tecnica del Gruppo Sportivo Montestella di Milano.



È possibile iscriversi con un’offerta minima di 15 euro accedendo al sito www.aism.it/milano, presso gli uffici della Sezione Provinciale AISM di Milano in via Duccio di Boninsegna 21, oppure, in caso di disponibilità di pettorali, il giorno stesso della manifestazione.

A tutti i partecipanti sarà consegnato un esclusivo pacco gara e verrà allestito un rinfresco offerto dall’Associazione.



Il ricavato sarà destinato a FISM – Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, che insieme ad AISM si occupa di promuovere, indirizzare e finanziare la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla.



L’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) è stata fondata nel 1968 per rappresentare i diritti e le speranze delle persone con sclerosi multipla. In cinquant’anni di attività, l’Associazione è cresciuta, diventando una delle più importanti realtà nel panorama del non profit italiano. Dal 1998 AISM è ONLUS: nello stesso anno l’Associazione ha affidato il compito di promuovere, indirizzare e finanziare la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla alla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla (FISM), anch’essa ONLUS, che oggi finanzia il 70% della ricerca svolta in Italia.

Dal 1977 è attiva la Sezione Provinciale di Milano, istituita da alcune persone attente ai problemi legati alla sclerosi multipla, volontari che credevano nel valore della solidarietà. Nello specifico AISM Milano organizza e gestisce i seguenti servizi: supporto e promozione all’autonomia, supporto al ricovero ospedaliero, supporto psicologico, consulenza sociale, disbrigo delle pratiche, segretariato sociale e rilevazione dei bisogni, aiuto economico indiretto e trasporto.





Per informazioni:

AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus

Sezione Provinciale di Milano

Via Duccio di Boninsegna 21

Tel 02 48 95 54 29

www. aism.it/milano

aismmilano@aism.it

Riferimento: Marco D’Arminio