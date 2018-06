“Run for the Oceans”: il 29 giugno a Parco Sempione si corre per ripulire gli oceani, gratis

Run for the Oceans - la corsa che a Los Angeles, New York, Londra e Shanghai ha portato migliaia di persone a correre contro l'inquinamento degli oceani - arriva a Milano, al Parco Sempione, venerdì 29 giugno.

Alla manifestazione sportiva, che ha un tragitto di 1,5 km, saranno presenti l'atleta Olimpionico Ian Thorpe e tanti altri ospiti speciali. Ritrovo alle 18; partenza alle 19.

Al raggiungimento di un milione di chilometri corsi, Adidas donerà un milione di dollari a Parley Ocean Plastic Program, l'organizzazione che combatte l'inquinamento causato nei mari dalla plastica.