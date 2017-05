"Runbabyrun": il 21 maggio festa per famiglie al Parco Sempione

Domenica 21 maggio al Parco Sempione (prato antistante all'Arco della Pace) si terrà Runbabyrun, una festa dedicata al rugby per bambini (dai 3 ai 7 anni) che porta giochi, merende e animazione all'aria aperta.

L'invito a partecipare è esteso sia agli iscritti ai corsi di Runbabyrun, sia a coloro che sono curiosi di scoprirli. Il programma della giornata prevede accoglienza, registrazione e inizio dei giochi: alle 15:30 per bambini dai 5 anni; alle 16 per bambini di 4 anni; e alle 16:30 per bambini di 3 anni. Alle 17:15 poi, sono previsti giochi per tutta la famiglia e alle 17:45 una merenda. Ingresso gratuito su prenotazione.