"Run Impossible": il 27 maggio si corre tra i tetti della Galleria e le navi del Museo della Scienza

Sabato 27 maggio a Milano arriva #Runimpossible, la 10 km che permette di correre in luoghi dove solitamente non è consentito.

Il percorso, in partenza da via Solferino, tocca luoghi come: il rooftop della Highline Galleria, le navi esposte al Museo della Scienza e della Tecnica e i tetti della Stazione Centrale.

I partecipanti vengono suddivisi in gruppi di dieci con un "front runner" e un "back runner. Ritrovo alle 7:15 in via San Marco, 32. Le iscrizioni risultano attualmente chiuse.