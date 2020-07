(S)parliamo d'arte

A cura di exfabbricadellebambole



presso Officina Coviello

via Tadino, 20 | Milano



Contatti:

377.1902076 | 320.0834484 exfabbricadellebambole@exfabbricadellebambole.com www.exfabbricadellebambole.com



Non è semplice definire cos’è l’arte. Spesso si crea confusione e si cade in facili luoghi comuni: “è bello ciò che piace”, “una volta gli artisti erano più bravi” e (l’umile) “lo potevo fare anch’io”. Certo, nell’ultimo secolo, sono cambiate molte cose, ma ricordiamoci che ogni arte è contemporanea al suo periodo storico. Anche Michelangelo, Goya e Caravaggio hanno avuto i loro problemi a farsi accettare. Persino l’arte di oggi può essere spiegata e poi, forse, apprezzata.

L’associazione culturaleexfabbricadellebambole, fedele alla sua missione di formare e informare sui temi dell’arte, organizza un ciclo di 3 incontri per spiegare in modo divertente, com’è cambiata l’arte.

Si svolgeranno alla domenica mattina, dalle 10.00, presso l'Officina Coviello, con cui da anni collaboriamo per mantenere viva la scena culturale milanese: sarà come trovarsi a casa di amici per (s)parlare di arte.

Ecco il calendario:

26 luglio | LA CARAMELLA DI DALÌ E ALTRI PRETESTI (Rosy Menta)



2 agosto | ARTE SU PELLICOLA (Alice Rabbi)



9 agosto | C'ERAVAMO TANTO AMATI: STORIE DI COPPIE E DI RIVALITÀ NELL'ARTE (Luca Rendina)



Dalle 10.00

20 € per tutti gli incontri

Numero chiuso, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: le iscrizioni chiudono il 23 luglio