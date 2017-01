Sabato 21 gennaio - La carta non canta....

Sabato 21 gennaio, presso il Teatro Wagner (Piazza Wagner 2), presenteremo dunque La carta non canta…, un evento didattico-interattivo musicale aperto a tutti e condotto dal Prof. Paolo Cattaneo, con l'intervento di Marta Noè di MUSINDÒ e la musica dal vivo di Sartoria della Musica con Paolo Picutti (Pianoforte), Andres Villani (Sax e Flauto), Alessandro Ferrari (Batteria) e Claudia Zannoni (Voce e Contrabbasso) e altri amici musicisti. Inizieremo alle 20.30 per circa due ore di musica, riflessione e divertimento interattivo. Per partecipare è necessario prenotare, indicando il numero di persone e un recapito telefonico a uno dei seguenti contatti: info@sartoriadellamusica.it • 02 22229459 • 345 6010546 Il costo dell'ingresso è di 10 euro a persona. Qui potete scaricare la locandina. Vi aspettiamo!!!